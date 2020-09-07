تركي آل الشيخ يعلن عن صفقته تاريخية يتبنى التوقيع على تفاصيلها

الإثنين 07 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 05 مساءً / مارب برس - مارب

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أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، مالك نادي ألميريا، عن بيع أغلى صفقة في تاريخ الدوري البرتغالي ودوري الدرجة الثانية في إسبانيا.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الشخصية على "تويتر": "‏الحمد لله اليوم تمت أغلى صفقة في تاريخ الدوري البرتغالي والدوري الإسباني الدرجة الثانية