مصادر أمريكية تكشف عن فضيحة إماراتية تسعى لتنفيذها عبر أروقة جامعة الدول العربية

الإثنين 07 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 05 مساءً / مارب برس - مارب

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أفادت منصات إعلامية أمريكية أن الإمارات تحاول إحباط مشروع قرار عربي يهدف إلى منع التطبيع بين الدول العربية وكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وقد تم تقديم مشروع القرار إلى جامعة الدول العربية، التي من المتوقع أن يعقد وزراء خارجيتها مؤتمراً بالفيديو في 9 سبتمبر لبحث آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

ويدعو مشروع القرار الدول العربية إلى الالتزام بمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي.