لماذا أعاد طيران الإمارات لعملائه 1.4 مليار دولار لماذا أجرى الملك سلمان اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي السعودية... الاتحاد يتخلي عن ثلاثي لاعبيه نهائيا الامارات تكشف عن مفاجئة تعدها للسعودية عاجل: السعودية تعلن عن الأحكام النهائية الصادرة ضد متهمين بقتل خاشقجي شاهد.. البوم صور مؤثرة للكارثة التي حلت في السودان ولا مغيث لهم شاهد.. فيديو وصور للحظة استسلام كتيبة حوثية في محافظة الجوف 7 أيام عصيبة على الحوثيين في جبهة نهم وقائد عسكري يكشف الخسائر بينهم جواس والطاهري والشهيد ربيش.. محكمة حوثية تقرر الحجز التحفظي على أموال وممتلكات 75 قائدا عسكريا بارزا (الأسماء) تظاهرة حاشدة في سقطرى ومليشيات الانتقالي تعتدي عليها بالرصاص
قررت شركة طيران الإمارات رد تذاكر طيران بقيمة 5 مليارات درهم (1.4 مليار دولار) إلى زبائن الشركة وأشارت الشركة العملاقة، اليوم الاثنين، إلى أنها "تحرز تقدما قويا بشأن تعهدها للعملاء عبر تسوية 90% من عمليات رد قيمة الحجوزات".
وتفوض طيران الإمارات شركاء تجاريين لتسريع عملية استرداد قيمة التذاكر، حيث جرى استكمال ما يزيد عن 1.4 مليون طلب استرداد منذ مارس، تشكل 90% من عمليات الاسترداد قيد التنفيذ.
وأعلنت طيران الإمارات أمس الأحد على لسان متحدث باسمها أنها "ستعيد دفع رواتب موظفيها بالكامل اعتبارا من أول أكتوبر المقبل"
. وكانت الناقلة قد قررت في مارس الماضي تخفيضا مؤقتا في الرواتب الأساسية لغالبية العاملين في مجموعة الإمارات بين 25%- 50% لمدة 3 أشهر، إثر تداعيات جائحة فيروس كورونا.