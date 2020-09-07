لماذا أعاد طيران الإمارات لعملائه 1.4 مليار دولار

الإثنين 07 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 05 مساءً / مارب برس - رويترز

عدد القراءات 159

قررت شركة طيران الإمارات رد تذاكر طيران بقيمة 5 مليارات درهم (1.4 مليار دولار) إلى زبائن الشركة وأشارت الشركة العملاقة، اليوم الاثنين، إلى أنها "تحرز تقدما قويا بشأن تعهدها للعملاء عبر تسوية 90% من عمليات رد قيمة الحجوزات".

وتفوض طيران الإمارات شركاء تجاريين لتسريع عملية استرداد قيمة التذاكر، حيث جرى استكمال ما يزيد عن 1.4 مليون طلب استرداد منذ مارس، تشكل 90% من عمليات الاسترداد قيد التنفيذ.

وأعلنت طيران الإمارات أمس الأحد على لسان متحدث باسمها أنها "ستعيد دفع رواتب موظفيها بالكامل اعتبارا من أول أكتوبر المقبل"

. وكانت الناقلة قد قررت في مارس الماضي تخفيضا مؤقتا في الرواتب الأساسية لغالبية العاملين في مجموعة الإمارات بين 25%- 50% لمدة 3 أشهر، إثر تداعيات جائحة فيروس كورونا.