لماذا أجرى الملك سلمان اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي

الإثنين 07 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات

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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في اتصال هاتفي اليوم عن ارتياحهما للتقدم المحرز في تنفيذ اتفاق "أوبك+" الذي ساهم في استقرار سوق النفط.

واتفق الزعيمان على مزيد من التنسيق الوثيق في هذا المجال (النفط)، وفقا لبيان نشره الكرملين. وأشار الكرملين إلى أن المكالمة الهاتفية تمت بمبادرة من العاهل السعودي الملك سلمان. كما تم بحث المسائل المتعلقة بتحضيرات الاجتماع القادم لقادة مجموعة العشرين، المزمع عقده في نوفمبر القادم، وذلك بصفة أن المملكة تترأس المجموعة هذا العام.

وناقش الرئيس الروسي والملك السعودي الجهود المشتركة للتغلب على الآثار السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك المبادرة التي طرحها بوتين لإنشاء "ممرات خضراء" بين الدول لإمدادات الأدوية والأغذية والمعدات والتكنولوجيا،

وذلك خلال اجتماع مجموعة العشرين الاستثنائي الذي عقد في مارس 2020. كذلك جرى التطرق خلال المكالمة إلى مختلف جوانب التعاون الثنائي بين البلدين، ولاسيما تنفيذ نتائج زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الروسي إلى الرياض في أكتوبر 2019،

وتم التأكيد خلال المكالمة على عزم البلدين على تطوير العلاقات في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية. يذكر أن دول مجموعة "أوبك+" اتفقت في أبريل الماضي، على خفض إنتاجها من النفط الخام بواقع 9.7 مليون برميل يوميا، ابتداء من مايو الماضي، وذلك لدعم سوق النفط التي تشهد تراجعا في الطلب بسبب جائحة كورونا.