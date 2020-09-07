السعودية... الاتحاد يتخلي عن ثلاثي لاعبيه نهائيا

الإثنين 07 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 04 مساءً / مارب برس - وكالات

عدد القراءات 165

قرر نادي الاتحاد بأن تكون مباراة العدالة القادمة هي الأخيرة لثلاثي لاعبيه عمار الدحيم وعبدالرحمن الغامدي ومحمد الثاني، وذلك بعد توقيع مخالصة مالية معهم، لينهي تعاقداتهم بشكل رسمي.

ويذكر أن مباراة الإتحاد والعدالة القادمة ستكون على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، مساء يوم الأربعاء 9 سبتمبر، في ختام منافسات الجولة الثلاثون والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد الاتحاد في المركز الحادي عشر على جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، بينما العدالة في المركز السادي عشر والأخير برصيد 21 نقطة