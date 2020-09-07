عاجل: السعودية تعلن عن الأحكام النهائية الصادرة ضد متهمين بقتل خاشقجي

الإثنين 07 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 1408

اعلن المتحدث الرسمي للنيابة العامة السعودية الاثنين، صدور أحكام نهائية تجاه المتهمين بمقتل المواطن "جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي".

وأكد أن المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت في هذا أحكاماً بحق ثمانية أشخاص مدانيين، و اكتسبت الصفة القطعية؛ طبقاً للمادة (٢١٠) من نظام الإجراءات الجزائية٠

وبين المتحدث أن هذه الأحكام وفقاً لمنطوقها بعد انهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها ١٢٤ سنة طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي،حيث قضت الاحكام بالسجن ٢٠ عاماً على خمسه من المدانيين حيال كل فرد منهم ، وثلاثة من المدانيين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات، لواحد منهم وسبع سنوات لاثنين منهم ، وأضاف المتحدث ان هذه الأحكام أصبحت نهائيةً واجبة النفاذ؛ طبقاً للمادة (٢١٢) من نظام الإجراءات الجزائية.

وبين المتحدث أنه بصدور هذه الأحكام النهائية تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص وفقاً للمادتين (٢٢ ، ٢٣) من نظام الإجراءات الجزائية.