شاهد.. البوم صور مؤثرة للكارثة التي حلت في السودان ولا مغيث لهم

الإثنين 07 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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صور جمعها مأرب برس تظهر بعض آثار فيضانات النيل التي اجتاحت العاصمة السودانية الخرطوم وولايات اخرى، ولم يتحرك لاغاثتهم احد..