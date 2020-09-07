شاهد.. البوم صور مؤثرة للكارثة التي حلت في السودان ولا مغيث لهم شاهد.. فيديو وصور للحظة استسلام كتيبة حوثية في محافظة الجوف 7 أيام عصيبة على الحوثيين في جبهة نهم وقائد عسكري يتحدث عن الخسائر بينهم جواس والطاهري والشهيد ربيش.. محكمة حوثية تقرر الحجز التحفظي على أموال وممتلكات 75 قائدا عسكريا بارزا (الأسماء) مليشيات الانتقالي تعتدي بالرصاص الحي على متظاهرين طالبوا بعودة الشرعية ونددوا بالتطبيع مع اسرائيل روسيا تصادر 100طن من السجائر المهربة من دولة خليجية الخارجية اليمنية: تطلق تصريحات نارية وعمل البعثة الأممية بالحديدة بات غير مجدي تطورات هي الأخطر ...الإمارات تزود الإنتقالي بطائرات مسيرة ..و التفاصيل فيضان النيل يحاصر القصر الجمهوري ومسكن رئيس الوزراء السوداني البحرية الأميركيةتفاجئ الجميع و تعلن عن اختفاء أحد بحارة الأسطول الخامس التابع لها في بحر العرب
مشاهد وصور للحظة استسلام مجاميع من مليشيات الحوثي (قيل انهم كتيبة باكملها) في جبهة الصبايغ شرق محافظة الجوف امس الاحد..