مليشيات الانتقالي تعتدي بالرصاص الحي على متظاهرين طالبوا بعودة الشرعية ونددوا بالتطبيع مع اسرائيل

الإثنين 07 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اعتدت مليشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا على متظاهرين في سقطرى طالبوا بعودة موؤسسات الدولة في الارخبيل واطلقوا النار لتفريقهم.

ونظم عدد من ابناء سقطرى وقفة احتجاجية وتظاهرة حاشدة تندد بعبث المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا وتتهمه بتعطيل الخدمات ونهب ممتلكات الدولة.

ويرتكب الانتقالي ومن خلفه الامارات انتهاكات كبيرة في سقطرى وتعبث ابوظبي بالجزيرة اليمنية وتنهب مواردها وخيراتها.

ونظم أبناء مديرية قلنسية وعبد الكوري، صباح اليوم الإثنين، مظاهرة جماهيرية حاشدة، رفضا للانقلاب وللمطالبة بعودة السلطة الشرعية إلى الجزيرة.

وندد المتظاهرون بتوقف الخدمات والتنمية ومصالح المواطنين، عقب الانقلاب التي نفذته مليشيات الانتقالي.

وطالب المحتجون بسرعة تنفيذ اتفاق الرياض وعودة الشرعية وعودة المحافظ رمزي محروس، مؤكدين أن أبناء مديرية قلنسية سيقفون دوما مع الدولة والشرعية والدولة الاتحادية بقيادة رئيس الجمهورية، ومع الشراكة الوطنية وفقا لمرجعيات الحل السياسي في اليمن لحل القضايا الوطنية حلا عادلا.

ورفع المحتجون الأعلام الوطنية وصور الرئيس هادي ولافتات تطالب بعودة الشرعية وتدعوا لرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني باعتباره خيانة للأمة العربية والاسلامية.

وواصل المحتجون مظاهرتهم رغم محاولة الانتقالي ايقافها باطلاق الرصاص الحي.