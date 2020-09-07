روسيا تصادر 100طن من السجائر المهربة من دولة خليجية الخارجية اليمنية: تطلق تصريحات نارية وعمل البعثة الأممية بالحديدة بات غير مجدي تطورات هي الأخطر ...الإمارات تزود الإنتقالي بطائرات مسيرة ..و التفاصيل فيضان النيل يحاصر القصر الجمهوري ومسكن رئيس الوزراء السوداني البحرية الأميركيةتفاجئ الجميع و تعلن عن اختفاء أحد بحارة الأسطول الخامس التابع لها في بحر العرب المحكمة العسكرية بمأرب تحكم بالاعدام تعزيرا ضد خلية حوثية وتحيل 180 متهما بينهم عبدالملك للتحقيق دولة شهيرة تنعدم فيها شهادات الوفاة بسبب الموت الذي يفتك بها الحكومة اليمينة: الحوثي ينتحر في مأرب والجوف وتتحدث عن أمر لن تقبل به ولن يستمر أكبر مصارف إسرائيل المالية تتجه نحو أبوظبي قطر تدخل موسوعة غينيس للأرقام بسبب هذا الإنجاز
قالت وكالة المخابرات المركزية، يوم الاثنين، إن جهاز الأمن الفيدرالي صادر 100 طن من السجائر المهربة التي كانت تُنقل من الإمارات إلى روسيا تحت ستار معجون الطماطم.
وجاء في البيان: "تم اعتراض قناة تهريب منتجات التبغ من الإمارات العربية المتحدة الى روسيا الاتحادية.
وتمت مصادرة حوالي 100 طن من منتجات التبغ بقيمة 216 مليون روبل من المبيعات غير القانونية".
تم نقل السجائر عن طريق السفن في خمس حاويات، سعة 20 طنا، تحت غطاء معجون الطماطم.
تم توقيف منظم التهريب وفتح قضية جنائية.