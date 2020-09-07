تطورات هي الأخطر ...الإمارات تزود الإنتقالي بطائرات مسيرة ..و التفاصيل

الإثنين 07 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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قالت مصادر عسكرية إن المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، حصل على طائرات مسيرة من الامارات، وبات يستخدمها في الحرب التي يخوضها ضد الحكومة الشرعية في محافظة أبين.

وقال المصدر العسكري الذي لم يذكر اسمة ، إن الإمارات زودت المجلس بعدد من الطائرات بشكل سري، مشيرًا إلى أن هذه الطائرات أُبقيت في مواقع محددة ومنفصلة عن بقية العتاد والأسلحة التي يملكها الانتقالي.

والجمعة الماضية، قُتل ثلاثة جنود وأصيب نحو ثمانية آخرين، بينهم ضابط برتبة عقيد، في هجوم قالت مصادر إن طائرات مسيرة شنته على موقع عسكري للجيش في محافظة أبين.

وهي المرة الأولى التي يدخل الطيران المسير في المعركة، حيث يعتمد الانتقالي بشكل كبير في التسليح الحربي على الإمارات إذا تزوده بأسلحة نوعية بشكل مستمر، حسب تأكيدات حكومية.

يذكر أن إيران زودت الحوثيين بهذا السلاح للمرة الأولى مطلع 2018م، حيث أطلق الحوثيون الطائرة المسيرة الأولى "قاصف 2k"، لاستهداف وحدات من التحالف السعودي الإماراتي بقاعدة العند الجوية بمحافظة لحج جنوب البلاد، ثم توالت هذه الضربات ولا زالت مستمرة حتى اليوم.