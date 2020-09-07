البحرية الأميركيةتفاجئ الجميع و تعلن عن اختفاء أحد بحارة الأسطول الخامس التابع لها في بحر العرب

الإثنين 07 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 06 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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أعلن الأسطول الخامس الأمريكي، أمس الأحد، عن اختفاء أحد بحارته شمالي بحر العرب. وقال الأسطول الخامس الأمريكي، في بيان له عبر تويتر، إن حاملة الطائرات (يو إس إس نيميتز) وطراد الصواريخ الموجهة (يو إس إس برينستون سي جي 59) يجريان حاليا عمليات البحث في شمال بحر العرب بعد تقارير عن فقدان بحار تابع للبحرية الأمريكية".

وذكر البيان أنه "تم حجب اسم البحار المفقود وفقا لسياسة البحرية والولايات المتحدة، مؤكدا أنه سيتم نشر المستجدات حال توافرها"، فيما لم يذكر البيان ظروف الاختفاء أو أسبابها.

وكان الأسطول الخامس الأمريكي قد علق، في شهر يوليو/تموز الماضي، على صور تداولتها وسائل الإعلام العالمية، تظهر قيام إيران بتحريك مجسم هائل الحجم في مضيق هرمز.

ونشرت شركة " الأمريكية صورا التقطتها الأقمار الاصطناعية تظهر سفينة إيرانية تجر نموذج حاملة الطائرات الأمريكية الضخم من مدينة بندر عباس على السواحل الإيرانية إلى داخل المضيق، ما تسبب بحركة أمواج خلف المجسم، في مؤشر على عملية تحريكه.

وبدروها علقت المتحدثة باسم الأسطول الخامس الأمريكي، ريبيكا ريباريتش، على تحركات إيران الأخيرة في مضيق هرمز، عبرت فيه عن استغرابها من تحريك هذا النموذج.

وقالت المتحدثة في تصريح نقلته صحيفة "نيويورك تايمز"، الأمريكية: "لا يمكننا التحدث عن آمال إيران من بناء هذا النموذج، أو القيمة التكتيكية التي تأمل أن تكسبها باستخدام مثل هذه النماذج في سيناريو التدريب أو التمرين الهجومي".