المحكمة العسكرية بمأرب تحكم بالاعدام تعزيرا ضد خلية حوثية وتحيل 180 متهما بينهم عبدالملك للتحقيق دولة شهيرة تنعدم فيها شهادات الوفاة بسبب الموت الذي يفتك بها الحكومة اليمينة: الحوثي ينتحر في مأرب والجوف وتتحدث عن أمر لن تقبل به ولن يستمر أكبر مصارف إسرائيل المالية تتجه نحو أبوظبي قطر تدخل موسوعة غينيس للأرقام بسبب هذا الإنجاز قرارات ملكية تستهدف 81 مواطنا سعودي بقرارات هي الأولى من نوعها مواقع الحوثيين تتساقط في الجوف وسط انهيار غير مسبوق والجيش يتقدم باتجاه الحزم ويعلن عن انتصارات كبيرة في عدة محافظات الراعي يدعو لتشكيل حكومة طوارئ بشرط أن تكون قوية ومؤهلة السعودية تصدر احكاما بالاعدام بحق افراد خلية الحرازات دولة كبرى تعلن انها ستمنح السعودية اسلحة جديدة لمواجهة خطر ايران والحوثي
أصدرت المحكمة العسكرية بمحافظة مأرب، حكماً بالإعدام تعزيرا ضد خلية تابعة لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران متورطة في جرائم اغتيالات استهدفت ضباط في الجيش الوطني والاشتراك في جرائم زراعة عبوات ناسفة ومتفجرات استهدفت آليات ومعدات الجيش.
وعقدت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، جلسة علنية برئاسة القاضي عقيل تاج الدين، رئيس المحكمة العسكرية الابتدائية بالمنطقة العسكرية الثالثة وبحضور وكيل النيابة العامة العسكرية، للنطق بالحكم على المتهمين الذين تم القبض عليهم في وقت سابق من العام الماضي.
وأصدرت المحكمة العسكرية بالمنطقة العسكرية الثالثة حكمها بالإدانة للمتهم ”طاهر علي داوود المرهبي” وآخرين ثبت تورطهم في جرائم تدريب عصابات وخلايا مسلحة على القتل والتفجير والتعذيب.
وقضى منطوق الحكم النهائي بالإعدام تعزيراً لخمسة متهمين وتبرئة المتهم السادس.
كما صدر الحكم في القضية الجنائية رقم (34) لسنة 2018 ج.ج قضى بإلزم النيابة العامة العسكرية بالتحقيق مع 180 متهماً المشمولين بقائمة التصدي المقدم من ممثل وزارة الدفاع تضم عبدالملك الحوثي وقيادات عسكرية وسياسية وقضائية بينها قضاة منتحلين صفات في المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى ومكتب النائب العام والنيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة ورئاسة مجلس النواب، وذلك في التهم المنسوبة إليهم التي تتضمن الاشتراك في تشكيل عصابات مسلحة بغرض الانقلاب على نظام الحكم القائم ومؤسسته الدستورية والتخابر مع دولة أجنبية وارتكاب جرائم قتل واغتيالات بعد ثبوت ادانة المحكوم عليهم وارتباطهم المباشر بقيادة المليشيا الحوثية ضمن تنظيم عصابي مسلح.