دولة شهيرة تنعدم فيها شهادات الوفاة بسبب الموت الذي يفتك بها

الأحد 06 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 04 مساءً / مارب برس - وكالات

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قال نائب وزير الصحة المكسيكي هوغو لوبيز جاتيل، إن الحكومة أمرت بطباعة 1ر1 مليون شهادة وفاة إضافية، مع نفاد تلك الشهادات في عدة مناطق من البلاد واستمرار ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

وسجلت المكسيك أكثر من 66 ألف وفاة على صلة بفيروس كورونا، لتأتي في المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند من حيث أعلى عدد وفيات، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء السبت.

وقال جاتيل خلال مؤتمر صحافي إن شهادات الوفاة نفدت فى بعض الولايات، من بينها مكسيكو سيتي. وأضافت أن السلطات عملت خلال الأسبوعين إلى الثلاثة أسابيع الماضية على إعادة توزيع تلك الشهادات من المناطق التي تتوافر فيها مخزونات كبيرة.

وأوضح أن الشهادات الجديدة ستصل يوم الخميس، قبيل نفاد المخزون الذي تم إعادة توزيعه. وسجلت المكسيك 6196 إصابة جديدة بالفيروس حتى الجمعة ليصل الإجمالي إلى 623090 حالة.