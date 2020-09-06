قطر تدخل موسوعة غينيس للأرقام بسبب هذا الإنجاز

الأحد 06 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 04 مساءً / مارب برس - وكالات

عدد القراءات 298

احتفت قطر بتسجيل إنجاز جديد برقمين قياسيين عالميين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لأطول مسار دراجات هوائية متصل، وأطول قطعة إسفلت تم رصفها بشكل متواصل. وبلغ طول المسار المتصل المخصص للدراجات الهوائية 32.869 كيلومتراً وعرض 7 أمتار،.

بينما بلغ طول قطعة الأسفلت التي تم رصفها بشكل متواصل 25.275 كيلومتراً، وعرضها حوالي 28 متراً. وأعلن عن الإنجاز الذي حققته شركة الأشغال الحكومية والمكلفة بالبنية التحتية في الدولة “أشغال” داني هكسون، المحكّم الرسمي لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.

ويقع مسار الدراجات الهوائية الأولمبي على طريق الخور، ويتضمن خمسة مواقف للسيارات على امتداده، (بالقرب من جامعة قطر، ومحطة مترو لوسيل، وحلبة لوسيل الدولية، وتقاطع سميسمة، واستاد البيت)،.

كما قامت الهيئة بتركيب 1450 عمود إنارة للتشجيع على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية ليلاً. ويسمح المشروع الجديد، بإقامة مسابقات رياضية عالمية، لاسيما وأن تصميمه يسمح بسرعة تصل إلى 50 كيلومتراً في الساعة.

، كما تم توفير 29 نفقاً و5 جسور للسماح للدراجين بالمرور دون توقف ولتسهيل استخدام المسارات على طول الطريق، كما تم توفير 80 موقفاً للدراجات الهوائية إلى جانب 100 مقعد و20 استراحة.

وتكمن أهمية المسار في كونه يقع على طريق الخور، ويعتبر من المسارات الرئيسية في الدولة، وتصل شمال شرق قطر بالعاصمة الدوحة، بطول 33 كيلومتراً، ويتألف من 10 تقاطعات، وخمسة مسارات في كل اتجاه، وتستوعب أكثر من 20 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين. ويخدم طريق الخور أكثر من 20 منطقة سكنية، والعديد من المرافق الحيوية والاقتصادية، وكذلك ملاعب كأس العالم “قطر 2022” مثل استاد البيت واستاد لوسيل.

. وبالنسبة لقطعة الأسفلت الحاصلة على شهادة موسوعة غينيس للأرقام القياسية، فتم رصفها بدون أي فواصل، من خلال صب أكثر من 91 طناً من الأسفلت بشكل متواصل على مدار 242 ساعة بدون توقف العمل (أكثر من 10 أيام)، لتغطية أكثر من 700 ألف متر مربع من الأسفلت.

وأكد المهندس يوسف العمادي مدير شؤون المشروعات في “أشغال”، أن الحصول على مثل هذه الشهادات العالمية، يعكس التزام الشركة بتنفيذ وإدارة المشروعات بطريقة فعالة، ووفق أرقى معايير الجودة العالمية، وتوفير بنية تحتية للأجيال القادمة.