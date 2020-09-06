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قرارات ملكية تستهدف 81 مواطنا سعودي بقرارات هي الأولى من نوعها

الأحد 06 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 04 مساءً / مارب برس - وكالات
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أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس السبت، قرارا بمكافأة 81 مواطنا سعوديا، وذلك نظير تبرع كل منهم بأحد أعضائه البشرية الرئيسية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): "صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح (81) مواطنًا ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، نظير تبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسية".

ونشرت الوكالة قائمة بأسماء الحاصلين على الوسام الذين تبرعوا بأعضائهم. 

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