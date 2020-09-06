مواقع الحوثيين تتساقط في الجوف وسط انهيار غير مسبوق والجيش يتقدم باتجاه الحزم ويعلن عن انتصارات كبيرة في عدة محافظات

الأحد 06 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن الجيش الوطني في الساعات الأولى يوم الأحد، أن قواته نجحت في تحرير "مساحات استراتيجية واسعة" باتجاه الحزم عاصمة محافظة الجوف، شمالي البلاد.

وقال القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة (تضم عدة محافظات بينها الجوف) اللواء الركن أمين الوائلي، وفق ما نقل المركز الإعلامي للجيش -في بيان- إن "أفراد الجيش مسنودين بالمقاومة، تمكنوا خلال الساعات الماضية من تحرير مساحات واسعة ومواقع استراتيجية شرقي مدينة الحزم عاصمة الجوف".

وذكر أن بين تلك المناطق "جبل عرفان، وقرن الكدادي، ومختم الحبيل، وقرون الهناديه، وجبال الصبايغ وعدد من المواقع المحيطة بها".

واشار ان القوات حققت انتصارات كبيرة في جبهات القتال شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف، مؤكداً أن المليشيات الحوثية تعيش حالة انهيار واسع وغير مسبوق.

وأكد القائد الوائلي أن المعارك "أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر المليشيات الحوثية، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد حيث تم تدمير 3 عربات و7 آليات قتالية".

وقال اللواء الوائلي، إن المعارك ما تزال مستمرة في مختلف الجبهات القتالية بمحافظة الجوف وسط تقدم مستمر لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبإسناد مباشر من طيران التحالف.

وأشار القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة إلى أن الانتصارات في جبهات الجوف ستتوالى خلال الساعات والأيام القادمة، منوهاً إلى المعنويات العالية التي يتمتع بها أبطال الجيش والالتفاف المجتمعي الكبير حول القوات المسلحة.

بدوره أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي أن قوات الجيش حققت السبت، انتصارات استراتيجية في جبهات محافظات الجوف، ومأرب، والبيضاء، والضالع.

وأوضح العميد مجلي في تصريح لموقع الجيش أن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية تمكنت من تحرير مناطق استراتيجية في الجوف، أبرزها منطقة "الصبائغ" بالكامل وعدد من المواقع المحيطة بها، وكذلك تحرير "قرون الهنادية، ومحاصرة المليشيا في جبال "عرفّان".

ولفت أن تحرير جبل "حويشان" مكن بالفعل قوات الجيش، من قطع الطرقات عن المليشيا وتحقيق التقدم على مواقع كانت تتمركز فيها المليشيا الحوثية، مثمنا التضحيات والبطولات التي تسطرها قوات الجيش والمقاومة الشعبية.

وأفاد ناطق القوات المسلحة أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، نفذت ضربات جوية مركزة على مواقع المليشيا وتعزيزاتها، مشيدا بدور التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، في مساندة أبطال الجيش في مختلف جبهات القتال.

وأشار العميد مجلي أن المواجهات والغارات الجوية، أسفرت عن تكبد المليشيا الحوثية عشرات القتلى والجرحى، في صفوفها، وتدمير آليات قتالية وعربات مدرعة تابعة لها.

كما أكد العميد مجلي أن قوات الجيش حققت تقدمات نوعية في جبهات نجد العتق بمديرية نهم، وقانية، وهيلان، وصرواح، والمخدرة، والضالع، لافتا إلى أنها تواصل استهداف واستنزاف المليشيا في تلك الجبهات.