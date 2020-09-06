عاجل: السعودية تصدر احكاما بالاعدام بحق افراد خلية الحرازات

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أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض، اليوم الأحد، حكماً ابتدائياً بحق الخلية الإرهابية "الحرازات".
وقضى الحكم بإعدام 3 إرهابيين ضمن خلية استراحة الحرازات شرق مدينة جدة السعودية.
وذكر الحكم أن الإرهابيين أيدوا تنظيم داعش، وخططوا لاغتيال رجال أمن وتفجير مقرات أمنية في جدة.