يوم خال من فيروس كورونا في اليمن

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أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة فيروس كورونا في اليمن يوم السبت عدم تسجيل أي حالة إصابة أو وفاة جديدة.
وذكرت اللجنة الوطنية أنه تم تسجيل 3 حالات شفاء من فيروس كورونا جميعها في محافظة حضرموت، شرقي البلاد.
وأشارت اللجنة في موجزها اليومي على تويتر إلى أن إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس (1983) منها (572) وفاة و(1197) تعافي.