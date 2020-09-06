يوم خال من فيروس كورونا في اليمن

الأحد 06 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة فيروس كورونا في اليمن يوم السبت عدم تسجيل أي حالة إصابة أو وفاة جديدة.

وذكرت اللجنة الوطنية أنه تم تسجيل 3 حالات شفاء من فيروس كورونا جميعها في محافظة حضرموت، شرقي البلاد.

وأشارت اللجنة في موجزها اليومي على تويتر إلى أن إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس (1983) منها (572) وفاة و(1197) تعافي.