ابنة بن لادن تطلق اقوى تهديد لأمريكا .. هجوم مماثل لما حدث في 11 سبتمبر

الأحد 06 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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هجوم آخر من طراز 11 سبتمبر قد يكون قاب قوسين أو أدنى إذا تم انتخاب المرشح الديمقراطي جو بايدن رئيسًا، وفقا لتحذيرات نور بن لادن، ابنة أخي أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة السابق والعقل المدبر لهجوم 11 سبتمبر الإرهابي بالولايات المتحدة الأميركية.

وأضافت، بحسب ما نقلت عنها صحيفة "نيويورك بوست" New York Post: "داعش انتشر في ظل إدارة أوباما/بايدن، مما أدى بهم إلى الوصول إلى أوروبا. لقد أظهر دونالد ترمب أنه يحمي أميركا وأوروبا من التهديدات الخارجية من خلال القضاء على الإرهابيين من جذورهم وقبل أن تتاح لهم فرصة الهجوم".

وتعيش نور بن لادن في سويسرا، لكنها قالت إنها تعتبر نفسها "أميركية القلب".

وأضافت نور بن لادن، المولودة في سويسرا، أنها تؤيد ترمب في انتخابات 2020، واصفة الانتخابات بأنها الأهم لهذا الجيل.

وقالت: "لقد كنت من أنصار الرئيس ترمب منذ أن أعلن ترشحه في الأيام الأولى عام 2015. لقد شاهدته من بعيد وأنا معجبة بتصميم هذا الرجل.. يجب إعادة انتخابه.. إنه أمر حيوي لمستقبل ليس فقط لأميركا، ولكن للحضارة الغربية ككل".

وأوضحت: "أنظر إلى جميع الهجمات الإرهابية التي حدثت في أوروبا على مدى السنوات الـ19 الماضية. لقد هزونا تمامًا حتى النخاع.. لقد اخترق [الإسلام الراديكالي] مجتمعنا بالكامل وفي الولايات المتحدة، من المقلق للغاية أن اليسار قد انحاز تمامًا إلى الأشخاص الذين يشاركون هذه الأيديولوجية".

وتابعت نور بن لادن بالقول: "لديكم وضع الآن في أميركا حيث يوجد أشخاص مثل إلهان عمر يكرهون بلدكم بشكل نشط"، واستذكرت كيف حثت إلهان عمر على إصدار أحكام "رحمة" لـ13 مجندًا لداعش تم ضبطهم في ولايتها الأصلية، مينيسوتا.

ونور بن لادن هي ابنة كارمن دوفور، الكاتبة السويسرية، ووالدها يسلم بن لادن - الأخ غير الشقيق لأسامة بن لادن. وانفصلت دوفور ويسلم في عام 1988، وترعرعت نور في سويسرا.