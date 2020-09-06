رئيس مالي المخلوع يغادر بلادة متجهاً ألي دولة عربية

الأحد 06 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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قال مستشار لرئيس مالي المخلوع إبراهيم أبو بكر كيتا إن كيتا غادر البلاد اليوم السبت للخضوع للعلاج في أبوظبي.

وقال مامادو كمارا: "لقد غادر هذا المساء متوجها إلى أبوظبي...إنها زيارة طبية تستغرق ما بين 10 و15 يوما"، بحسب رويترز.

المشاورات التي دعا إليه العسكريون تركزت حول رئيس المرحلة الانتقالية ويعاني كيتا (75 عاما) من ضعف في عضلة القلب، وسبق أن تعرض لعدة نوبات قلبية.

وقع انقلاب عسكري في مالي يوم 18 أغسطس/آب الماضي، وهو رابع انقلاب عسكري منذ استقلال مالي عن فرنسا عام 1960 والثاني خلال 8 سنوات، نجح في الإطاحة بحكم الرئيس كيتا.

وتولى مجلس عسكري شؤون البلاد عقب اعتقال كيتا وإجباره على الاستقالة، ووعد المجلس بالإشراف على مرحلة انتقالية تفضي لإجراء انتخابات.