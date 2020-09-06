فلسطين تستبق اجتماعاً عربيا بجهود لمحاصرة التطبيع مع إسرائيل...والبحرين تعترض رئيس مالي المخلوع يغادر بلادة متجهاً ألي دولة عربية وقفة احتجاجية في تعز...تنديداً بتدهور الريال اليمني خروقات حوثية وصمت دولي...المليشيات تكثف خروقاتها في الحديدة والضحايا بالعشرات بماذا كافأ الملك سلمان بن عبدالعزيز مواطنين سعوديين تبرعوا بأحد أعضائهم الرئيسية ابتهاج في إسرائيل بقرار التطبيع مع هذه الدولة الجديدة وفتح سفارة لها في القدس حملة الكترونية للضغط على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لإيقاف الهجوم على مأرب على غرار ما حدث في الحديدة وتساؤلات عن سر الصمت الدولي المجلس الاقتصادي الأعلى: الحوثيون يفتعلون أزمة المشتقات النفطية لتفعيل السوق السوداء احتجاجات في سقطرى رفضا لأي تواجد إسرائيلي في الجزيرة بتسهيل إماراتي اشتداد المعارك جنوب مأرب.. خسائر كبيرة للحوثيين وهذا ما حدث لعناصر متسللة وتعزيزات كانت في طريقها الى ماهلية
قال مستشار لرئيس مالي المخلوع إبراهيم أبو بكر كيتا إن كيتا غادر البلاد اليوم السبت للخضوع للعلاج في أبوظبي.
وقال مامادو كمارا: "لقد غادر هذا المساء متوجها إلى أبوظبي...إنها زيارة طبية تستغرق ما بين 10 و15 يوما"، بحسب رويترز.
المشاورات التي دعا إليه العسكريون تركزت حول رئيس المرحلة الانتقالية ويعاني كيتا (75 عاما) من ضعف في عضلة القلب، وسبق أن تعرض لعدة نوبات قلبية.
وقع انقلاب عسكري في مالي يوم 18 أغسطس/آب الماضي، وهو رابع انقلاب عسكري منذ استقلال مالي عن فرنسا عام 1960 والثاني خلال 8 سنوات، نجح في الإطاحة بحكم الرئيس كيتا.
وتولى مجلس عسكري شؤون البلاد عقب اعتقال كيتا وإجباره على الاستقالة، ووعد المجلس بالإشراف على مرحلة انتقالية تفضي لإجراء انتخابات.