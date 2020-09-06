وقفة احتجاجية في تعز...تنديداً بتدهور الريال اليمني

الأحد 06 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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نظم عشرات اليمنيين، وقفة احتجاجية بمحافظة تعز، تنديدا بالتدهور المتسارع للعملة المحلية، وارتفاع الأسعار.

وقالت مصادر محلية إن الوقفة الاحتجاجية جرت في شارع جمال وسط مدينة تعز تحت شعار "انهيار سعر العملة.. قاتل آخر".

وحمل المحتجون التحالف العربي بقيادة السعودية "المسؤولية عن انهيار العملة الوطنية"، متهمين إياه "بتعطيل الموانئ، ومصادرة قرار الحكومة، ومنعها من تصدير النفط والغاز".

كما رفعوا لافتات كتب عليها "عرقلة اتفاق الرياض، ومنع عودة الحكومة، ونهب مقدرات البنك المركزي أسباب مباشرة في تدهور الاقتصاد"، و"الاقتصاد الوطني ضحية انقلاب مليشيات الحوثي، والانتقالي (المجلس المدعوم إماراتيا)، وتقاعس الحكومة، وتواطؤ التحالف".

وشهد الريال اليمني خلال الأيام الماضية، تراجعا أمام العملات الاجنبية مسجلا أدنى مستوى له في تاريخه، وفق مصادر مصرفية.

وبلغ سعر صرف الدولار الواحد، بحسب ذات المصادر، أكثر من 804 ريال يمني في مناطق سيطرة الحكومة، و605 ريالات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ما تسبب بارتفاع كبير في أسعار مختلف السلع، خاصة الاستهلاكية.