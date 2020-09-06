خروقات حوثية وصمت دولي...المليشيات تكثف خروقاتها في الحديدة والضحايا بالعشرات

الأحد 06 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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تواصل مليشيات الحوثي خروقاتها وجرائمها ضد المدنيين في محافظة الحديدة، رغم مرور نحو عامين على اتفاقية ستوكهولم، إذ أوضح مصدر عسكري يمني تمكن الجيش الوطني أمس (السبت) من إفشال هجوم شنه الحوثيون على منطقة الفازة بمديرية التحيتا.

وقال المصدر: «الحوثيون يستمرون في استهداف المناطق المدنية الآمنة ويحاولون إحداث خرق للعودة إلى الساحل الغربي لليمن لكنهم لم يستطيعوا»، مضيفاً: «دمرت القوات المشتركة خلال الساعات الماضية عددا من الآليات والأسلحة وقتلت مجموعة من المهاجمين المتسللين».

من جهة أخرى، قتل نحو 30 مسلحاً حوثياً في معارك مع قوات الجيش خلال الساعات الماضية في جبهة المشيريف.