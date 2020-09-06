خروقات حوثية وصمت دولي...المليشيات تكثف خروقاتها في الحديدة والضحايا بالعشرات بماذا كافأ الملك سلمان بن عبدالعزيز مواطنين سعوديين تبرعوا بأحد أعضائهم الرئيسية ابتهاج في إسرائيل بقرار التطبيع مع هذه الدولة الجديدة وفتح سفارة لها في القدس حملة الكترونية للضغط على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لإيقاف الهجوم على مأرب على غرار ما حدث في الحديدة وتساؤلات عن سر الصمت الدولي المجلس الاقتصادي الأعلى: الحوثيون يفتعلون أزمة المشتقات النفطية لتفعيل السوق السوداء احتجاجات في سقطرى رفضا لأي تواجد إسرائيلي في الجزيرة بتسهيل إماراتي اشتداد المعارك جنوب مأرب.. خسائر كبيرة للحوثيين وهذا ما حدث لعناصر متسللة وتعزيزات كانت في طريقها الى ماهلية فارق خيالي.. أسعار صرف الدولار والريال السعودي في صنعاء وعدن اليوم شركة سعودية عملاقة تزيح آبل من عرش الشركات الأكبر قيمة في العالم رسميا.. ميسي يحسم أمر بقائه في برشلونة ويكشف لماذا لم يلجأ للمحاكم
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان أمس السبت، قرارا بمكافأة 81 مواطنا سعوديا وذلك نظير تبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): "صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح (81) مواطنًا ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة نظير تبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسية.
ونشرت الوكالة قائمة بأسماء الحاصلين على الوسام ممكن تبرعوا بأعضائهم. منح (81) مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة (الثالثة)
ووسام الملك هو وسام يُمنح للجهات الرسمية أو الأشخاص أو المؤسسات، تعبيرًا عن تقدير الدولة لهم.
مميزات الوسام وينقسم الوسام إلى عدة درجات، منها وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة، الذي يقدم لمن قام بالتبرع بالكلية لغيره بهدف إنقاذ حياة مريض. ومن مميزات هذا الوسام، أن صاحبه يحصل على خصم 50% على أي تذكرة طيران سواء كانت داخلية أو خارجية.
ويتم منح الفائز أجازة مدفوعة الأجر طوال فترة غسيل الكلى لمن يعاني من فرض الفشل الكلوي سواء كان يعمل في القطاع العام أو الخاص.
وفي حال تدهورت حالة المريض فيتم التقاعد مبكرا على سن المعاش ويمنع 70% من راتبه.