اشتداد المعارك جنوب مأرب.. خسائر كبيرة للحوثيين وهذا ما حدث لعناصر متسللة وتعزيزات كانت في طريقها الى ماهلية فارق خيالي.. أسعار صرف الدولار والريال السعودي في صنعاء وعدن اليوم شركة سعودية عملاقة تزيح آبل من عرش الشركات الأكبر قيمة في العالم رسميا.. ميسي يحسم أمر بقائه في برشلونة ويكشف لماذا لم يلجأ للمحاكم أرفع مسئول في الأمم المتحدة يدق ناقوس الخطر في 4 بلدان بينها اليمن.. مذكرة الى مجلس الامن وتحرك عاجل حمولة غامضة على متن سفينة اماراتية وصلت الى سقطرى وزير الاستخبارات الإسرائيليي: سنعارض بشدة بيع طائرات إف 35 للإمارات كيف تستخدم هاتفك لاكتشاف كاميرات التجسس المخفية... بوقت قصير جداً مغامرة حوثية في مأرب بعد فشل إغلاق طرق التجارة مع عدن مليشيات الحوثي تخسر المئات من عناصرها العقائديين وجنازات يومية ومستشفيات تختنق بالجرحى...تفاصيل
اشتدت المعارك اليوم السبت في ماهلية جنوب مأرب، في وقت كبدت قوات الجيش والمقاومة من أبناء قبيلة مراد ،المليشيات الحوثية خسائر كبيرة، في الارواح والعتاد.
ونقل مأرب برس عن مركز سبأ الاعلامي قوله ،ان قوات الجيش والمقاومة احبطت محاولة تسلل عناصر حوثية-لم يحدد عددهم- وتمكنت من القضاء على العناصر المتسللة بماهلية.
فيما تم إحراق طقم ومقتل من عليه بنيران قوات الجيش الوطني بذات الجبهة.
بدوره طيران التحالف استهدف تعزيزات لمليشيات الحوثي كانت في طريقها الى ماهلية ودمرت الغارات آليات واطقم عسكرية، وسقط قتلى وجرحى من الحوثيين.