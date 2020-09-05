اشتداد المعارك جنوب مأرب.. خسائر كبيرة للحوثيين وهذا ما حدث لعناصر متسللة وتعزيزات كانت في طريقها الى ماهلية

السبت 05 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-خاص

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اشتدت المعارك اليوم السبت في ماهلية جنوب مأرب، في وقت كبدت قوات الجيش والمقاومة من أبناء قبيلة مراد ،المليشيات الحوثية خسائر كبيرة، في الارواح والعتاد.

ونقل مأرب برس عن مركز سبأ الاعلامي قوله ،ان قوات الجيش والمقاومة احبطت محاولة تسلل عناصر حوثية-لم يحدد عددهم- وتمكنت من القضاء على العناصر المتسللة بماهلية.

فيما تم إحراق طقم ومقتل من عليه بنيران قوات الجيش الوطني بذات الجبهة.

بدوره طيران التحالف استهدف تعزيزات لمليشيات الحوثي كانت في طريقها الى ماهلية ودمرت الغارات آليات واطقم عسكرية، وسقط قتلى وجرحى من الحوثيين.