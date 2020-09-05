فارق خيالي.. أسعار صرف الدولار والريال السعودي في صنعاء وعدن اليوم

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أسعار صرف الدولار والريال السعودي امام الريال اليمني اليوم السبت 5 سبتمبر 2020 بحسب ما رصده مأرب برس:
*في صنعاء
شراء الدولار 604
بيع الدولار 605
شراء السعودي 159.10
بيع السعودي 159.50
*في عدن
شراء الدولار 801
بيع الدولار 804
شراء السعودي 210
بيع السعودي 210.50