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فارق خيالي.. أسعار صرف الدولار والريال السعودي في صنعاء وعدن اليوم

السبت 05 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف الدولار والريال السعودي امام الريال اليمني اليوم السبت 5 سبتمبر 2020 بحسب ما رصده مأرب برس:

*في صنعاء

 شراء الدولار 604

بيع الدولار 605

شراء السعودي 159.10

بيع السعودي 159.50

*في عدن

 شراء الدولار 801

بيع الدولار 804

شراء السعودي 210

بيع السعودي 210.50

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