حمولة غامضة على متن سفينة اماراتية وصلت الى سقطرى

السبت 05 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال مصدر حكومي يمني إن سفينة إماراتية جديدة وصلت إلى ميناء سقطرى الخاضع لسيطرة قوات المجلس الانتقالي.

وبحسب ما نقلته الجزيرة عن المصدر فانه لا يعرف طبيعة حمولة السفينة، لكنه أكد بأن سقطرى باتت تحت سيطرة الإمارات بشكل كامل.

وسبق للسلطات في سقطرى قبل سيطرة مليشيات الانتقالي على الجزيرة ان ضبط شحنات اسلحة على متن سفن وقوارب اماراتية.

يأتي ذلك فيما نفذ أبناء محافظة سقطرى الجمعة وقفة احتجاجية رفضاً لسيطرة مليشيا الانتقالي المدعوم إماراتيا على الجزيرة.

وأكد المحتجون من أبناء مركز قبهاتن في المنطقة الغربية في المحافظة استمرارا فعاليات الرفض الشعبي في الارخبيل.

كما أكدوا وقوفهم مع القيادة الشرعية، مطالبين بسرعة تنفيذ اتفاق الرياض، وعودة الشرعية والمحافظ رمزي محروس.

وندد المحتجون بممارسات عناصر الانتقالي، وتزايد معاناة الأهالي جراء المظاهر المسلحة وغياب الأمن وارتفاع الأسعار.

وطالب المحتشدون بسرعة عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه، مشيرين إلي ان الحياة المعيشية لأبناء سقطرى باتت صعبة بعد سيطرة الانتقالي.

موضحين أن مصالح الناس توقفت وارتفعت الأسعار وبرزت المظاهرة المسلحة وغاب الأمن في الجزيرة.

وعبر أهالي مركز قبهاتن عن رفضهم لأي خطوات لإنشاء قواعد عسكرية تابعة للكيان الإسرائيلي ووكلائهم في الوطن العربي.

مؤكدين بأن التطبيع مع الكيان الصهيوني يعد خيانة لقضية الأمة العربية والإسلامية.

ورفع المحتجون الأعلام الوطنية وصور الرئيس هادي ولافتات تعبر عن الرفض الشعبي لسيطرة المليشيا على سقطرى.