وزير الاستخبارات الإسرائيليي: سنعارض بشدة بيع طائرات إف 35 للإمارات كيف تستخدم هاتفك لاكتشاف كاميرات التجسس المخفية... بوقت قصير جداً مغامرة حوثية في مأرب بعد فشل إغلاق طرق التجارة مع عدن مليشيات الحوثي تخسر المئات من عناصرها العقائديين وجنازات يومية ومستشفيات تختنق بالجرحى...تفاصيل تصاعد الإحتجاجات المناهضة لسياسات الحوثي القمعية في مناطق سيطرته التحالف: تدمير طائرة مسيرة حوثية باتجاه المملكة صراخ وعويل حوثي بعد ”قرار أممي مفاجئ“ بتوقيف الدعم لحكومة صنعاء تقرير لوكالة دولية يكشف تفاصيل وخفايا الأطماع والتحركات ”الإماراتية الإسرائيلية“ في جزيرة أرخبيل سقطرى من قلب الرياض.. وزير يمني يحذر السعودية ويكشف عن ”تحالف خفي“ تحدثت عن ”ضوء أخضر“ للحوثي.. منظمة تطالب المجتمع الدولي والمبعوث الأممي بالضغط لوقف هجوم الحوثيين على مأرب كما أوقفو هجوم ”الشرعية“ في الحديدة
أعلن وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، يوم أمس الجمعة، أن إسرائيل ستعارض بشدة بيع مقاتلات "إف - 35" وأسلحة متطورة أخرى إلى الإمارات العربية المتحدة.
وقال كوهين، "نحن نعارض ذلك، لن نوافق على أي عقد بيع... وسنعمل ضد بيع أي سلاح من شأنه أن يضر بالتفوق العسكري النوعي لإسرائيل، بما في ذلك إف-35".
وجاءت تصريحات الوزير في الوقت الذي نقل الإعلام، عن استعداد إسرائيل والإمارات لحضور حفل توقيع اتفاق التطبيع في واشنطن في غضون الأيام العشرة المقبلة.
وأيد كوهين تصريحات نتنياهو بشأن "إف-35" قائلا: "حضرت اجتماعات مجلس الوزراء. وتحدثت اليوم مع رئيس الوزراء الذي قال بشكل قاطع إنه لا يوجد اتفاق (حول الأمر) ولم يوافق على ذلك".
في وقت سابق، نفى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تقرير صحيفة "نيويورك تايمز"، الذي أفاد بأنه وافق سرا على تزويد الإمارات بمقاتلات الشبح المتطورة إف-35، على الرغم من أنه أعرب عن معارضته لذلك بالعلن.
وبصدد حفل التوقيع، ذكر تقرير "القناة 12"، أن احتمال عقده يوم 13 سبتمبر/أيلول، الذي يوافق الذكرى السابعة والعشرون لتوقيع البيت الأبيض على اتفاقيات أوسلو عام 1993 بين إسرائيل والفلسطينيين.