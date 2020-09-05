مغامرة حوثية في مأرب بعد فشل إغلاق طرق التجارة مع عدن مليشيات الحوثي تخسر المئات من عناصرها العقائديين وجنازات يومية ومستشفيات تختنق بالجرحى...تفاصيل تصاعد الإحتجاجات المناهضة لسياسات الحوثي القمعية في مناطق سيطرته التحالف: تدمير طائرة مسيرة حوثية باتجاه المملكة صراخ وعويل حوثي بعد ”قرار أممي مفاجئ“ بتوقيف الدعم لحكومة صنعاء تقرير لوكالة دولية يكشف تفاصيل وخفايا الأطماع والتحركات ”الإماراتية الإسرائيلية“ في جزيرة أرخبيل سقطرى من قلب الرياض.. وزير يمني يحذر السعودية ويكشف عن ”تحالف خفي“ تحدثت عن ”ضوء أخضر“ للحوثي.. منظمة تطالب المجتمع الدولي والمبعوث الأممي بالضغط لوقف هجوم الحوثيين على مأرب كما أوقفو هجوم ”الشرعية“ في الحديدة الجيش الوطني يفتك بالحوثيين في محافظة الجوف ماذا قال حزب الاصلاح بمارب عن رحيل الشيخ ربيش العليي
أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن
القوات المشتركة تمكنت مساء (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة)
بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة
لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.