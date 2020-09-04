من قلب الرياض.. وزير يمني يحذر السعودية ويكشف عن ”تحالف خفي“

الجمعة 04 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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حذّر وزير مستقيل من الحكومة اليمنية، الجمعة 4 سبتمبر/أيلول، السعودية من "تحالف عير معلن يهدد المملكة في الصميم“.

وقال وزير النقل المستقيل، صالح الجبواني: "ليس من الغريب أن يهجم الحوثي على مأرب على امتداد سبع جبهات وفي الوقت ذاته تصل مئات المدرعات الحديثة لألوية المجلس الانتقالي في محافظة أبين بينما لا تتوقف المعركة حتى اللحظة".

وأضاف الجبواني في تغريدة على “تويتر"، رصدها ”مأرب برس“: "التحالف غير المعلن بين جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي يهدد السعودية في الصميم"، مؤكدا ان ”هزيمة الشرعية هي في الأول والأخير هزيمة للمملكة“، حسب تعبيره.

ويتواجد الجبواني في العاصمة السعودية الرياص منذ أسابيع، قدم اليها بدعوة سعودية ضمن ترتيبات تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم اماراتيا.

ومنذ أشهر، تحشد ميليشيا الحوثي مسلحيها وتشن هجمات على امتداد خارطة المواجهات (من صحراء محافظة الجوف "خب والشعف" وحتى مديرية مجزر شمال مارب، إضافة الى جبال صلب بمديرية نهم وصرواح "غرب"، وصولا الى أطراف محافظة البيضاء "جنوب")، محاولة إحداث اختراق والتقدم نحو المحافظة الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

وعلى الطرف الأخر، يتواصل التصعيد العسكري بين قوات الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، في ظل تعثر اتفاق الرياض وعدم تنفيذ بنوده.

ويسود اعتقاد لدى مسؤولين ونخب يمنية ان كل ما يحدث في اليمن سيما من طرف التحالف لايرضي السعودية في الوقت الذي اكدت تقارير أن السعودية كانت شريكا في ايصال اليمن الى هذا الحال والتواطؤ مع انقلاب صالح الحوثي في صنعاء والانقلاب الثاني في عدن الذي دبرته الامارات.