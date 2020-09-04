تحدثت عن ”ضوء أخضر“ للحوثي.. منظمة تطالب المجتمع الدولي والمبعوث الأممي بالضغط لوقف هجوم الحوثيين على مأرب كما أوقفو هجوم ”الشرعية“ في الحديدة الجيش الوطني يفتك بالحوثيين في محافظة الجوف ماذا قال حزب الاصلاح بمارب عن رحيل الشيخ ربيش العليي الجوازات السعودية تكشف عن إجراءات جديدة للسفر خارج المملكة في ذكرى ”مجزرة نقطة العَلَم“.. الطيران الاماراتي يقصف مواقع القوات الحكومية في أبين ومسؤول عسكري ضمن قائمة الضحايا لماذا غادر حارس مرمى ريال مدريد معسكر منتخب بلجيكا أول صفعة إسرائيلية لابوظبي.. يكشف تفاصيلها مكتب بنيامين نتنياهو آلاف العمال الأجانب جوعى في أشهر مدن الخليج وأكثرها رفاهية حماس تتقدم بطلب خاص للسعودية دراسات ونتائج علمية جديدة تؤكد قرب نهاية «كورونا»
نعى التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة مأرب، الشيخ ربيش علي وهبان العليي، عضو الكتلة البرلمانية للإصلاح في مجلس النواب ,وأحد أبرز مشايخ اليمن الذين عرفتهم الساحة اليمنية بمواقفهم العظمية في الدفاع عن الوطن وأهله.
. وقال بيان النعي، إن الشيخ الجليل والبرلماني القدير والقائد الجسور الشيخ/ ربيش علي وهبان العليي ارتقى شهيدا الى السماوات العلا، في بداية شهر الثورة اليمنية السبتمبرية، وهو في مقدمة الصفوف يدافع عن الجمهورية وينتصر للمظلومين ويعمد الثورة اليمنية بدمه الطاهر ويرفع راية الحق في وجه الباطل الذي تسلط على اليمن وأهله في شكل مليشيات انقلابية أرادت أن تعود باليمن الى عصور التخلف والرجعية.