ماذا قال حزب الاصلاح بمارب عن رحيل الشيخ ربيش العليي

الجمعة 04 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 07 مساءً / مارب برس - مارب

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نعى التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة مأرب، الشيخ ربيش علي وهبان العليي، عضو الكتلة البرلمانية للإصلاح في مجلس النواب ,وأحد أبرز مشايخ اليمن الذين عرفتهم الساحة اليمنية بمواقفهم العظمية في الدفاع عن الوطن وأهله.

. وقال بيان النعي، إن الشيخ الجليل والبرلماني القدير والقائد الجسور الشيخ/ ربيش علي وهبان العليي ارتقى شهيدا الى السماوات العلا، في بداية شهر الثورة اليمنية السبتمبرية، وهو في مقدمة الصفوف يدافع عن الجمهورية وينتصر للمظلومين ويعمد الثورة اليمنية بدمه الطاهر ويرفع راية الحق في وجه الباطل الذي تسلط على اليمن وأهله في شكل مليشيات انقلابية أرادت أن تعود باليمن الى عصور التخلف والرجعية.