الجوازات السعودية تكشف عن إجراءات جديدة للسفر خارج المملكة

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أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية إجراءات إتمام السفر بعد وصول رسالة الموافقة على طلب السفر، في خضم أزمة جائحة كورونا التي تعيشها المملكة والعالم أجمع.
وقام أحد السعوديين بالاستفسار عبر حساب الجوازات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "وصلني قبل قليل الموافقة على السفر للخارج لغرض الدراسة عن طريق أبشر، وطلب مني إحضار قرار الابتعاث عند السفر ولكن أنا طالب على حسابي الشخصي ولا يوجد لدي قرار ابتعاث".
ورد الحساب الرسمي للجوازاتا: "عند وصول رسالة لك بالموافقة على طلب السفر، بإمكانك إتمام إجراءات سفرك عن طريق رقم الطلب أو رقم الهوية الوطنية".