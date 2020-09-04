في ذكرى ”مجزرة نقطة العَلَم“.. الطيران الاماراتي يقصف مواقع القوات الحكومية في أبين ومسؤول عسكري ضمن قائمة الضحايا

الجمعة 04 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قُتل جندي وأصيب 11 آخرين بينهم مسؤول عسكري في القوات الحكومية، الجمعة 4 سبتمبر/أيلول، في هجوم شنته طائرتين مسيرتين استهدف مواقع قوات اللواء 39 شرقي مدينة زنجبار مركز محافظة أبين (جنوب اليمن).

وقالت مقادر عسكرية ان طائرتين مسيرتين اماراتيتين فصفت، في الساعات الأولى من فجر الجمعة، مواقع تمركز قوات اللواء 39 مدرع، ما أسفر عن مقتل جندي 11 آخرين بينهم أركان حرب اللواء 39 مدرع (معسكر بدر) العقيد الخضر مقيلب.

والهجوم الذي يعتبر الأول من نوعه منذ اندلاع المواجهات بين القوات الحكومية ومليشيا المجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا، في أبين، أسفر ايضا عن إعطاب آلية عسكرية تابعة للقوات الحكومية.

وخلال الساعات الماضية درات معارك عنيفة بين القوات الحكومة والمجلس الانتقالي، استخدم فيها الأسلحة الثقيلة.

يأتي ذلك القصف بعد أيام من مرور الذكرى الأولى للمجزرة التي ارتكبها الطيران الإماراتي بقصف قوات الجيش اليمني على مشارف مدينة عدن اثناء تقديمها غطاء جويا لانقلاب القوات الإنفصالية الموالية لها في عدن العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية.

ووقعت المجزرة التي سميت بمجزرة منطقة العلم في 29 أغسطس 2019، وأدت إلى سقوط 300 عسكري ومدني بين قتيل وجريح.

وتدور اشتباكات ومعارك متقطعة في محافظة ابين، بين القوات الحكومية و الانتقالي، في الوقت الذي من المفترض ان يكون هناك وقف لإطلاق النار، وفقا لآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض التي تم الموافقة عليها في أواخر يوليو الماضي، برعاية سعودية.