لماذا غادر حارس مرمى ريال مدريد معسكر منتخب بلجيكا

الجمعة 04 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 06 مساءً / مارب برس - وكالات

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أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن تيبو كورتوا حارس مرمى المنتخب ونادي ريال مدريد، غادر معسكر "الشياطين الحمر"، عائدا إلى ناديه في العاصمة الإسبانية.

وقال الحساب الرسمي للاتحاد البلجيكي للعبة في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إن "تيبوا كورتوا حر من مهامه الدولية وسيعود إلى ناديه ريال مدريد"، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقال المتحدث باسم الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، ستيفان فان لوك لوكالة "إ ف ي"، إن عودة الحارس جاءت بسبب ناديه وليس لأسباب طبية