حماس تتقدم بطلب خاص للسعودية

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طالبت حركة حماس كل الأطراف التي تعزز “مسارات التطبيع” في المنطقة، بالتراجع عن هذا السلوك المعاكس للمصالح الوطنية لتلك الدول، والمضر بالأمن القومي العربي.
وكان الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، يعقب بذلك على إعلان البحرين ومن قبلها السعودية، السماح لجميع الرحلات الجوية بين الإمارات و”إسرائيل” بالمرور عبر أجوائها.
وأضاف أن “من الأولى بكل الدول العمل على منع الإمارات من تطبيق اتفاق التطبيع، لا أن تساعدها في هذا المسار المعادي لحقوق شعبنا الفلسطيني، والذي يشجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم”.
. وقال قاسم: “إن مساعدة بعض الدول للإمارات في اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني، يساعد الاحتلال في تطبيق سياسته التوسعية في المنطقة على حساب الحقوق العربية”.
وقي سياق قريب التقى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، والوفد المرافق له، الجمعة، بالمدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم.
وتناول المجتمعون في اللقاء الذي عقد بمديرية الأمن العام في بيروت، عدداً من القضايا التي تهمّ الجانبين، ومنها المشاريع التي تستهدف القضية الفلسطينية، وفق المكتب الإعلامي لحماس