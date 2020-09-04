دراسات ونتائج علمية جديدة تؤكد قرب نهاية «كورونا»

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كشفت دراسات حديثة عن فعالية اللقاح الروسي في الحماية من مرض كورونا كوفيد 19 .
وأكدت الدراسات أن النتائج مطمئة خاصةً مع نجاح تجربتين سريريتين تم إجرائهما في موسكو تؤكدان أن اللقاح فعال وآمن ويمكن الإعتماد عليه .
وأثار اللقاح الروسي مخاوف الباحثين نظراً للإعلان عنه مبكراً مؤكدين أنه لم يستوفي الإختبارات اللازمة وأنه قد يسبب مضاعفات ، غير أن تلك الدراسات والأبحاث أعادت النظر في صحة هذة الآراء .