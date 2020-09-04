الإعلامية حليمة بولند تثير ضجة بسبب فستان احمر

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تسبب فيديو جديد للإعلامية الكويتية حليمة بولند في ضجة كبرى على منصات التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت خلاله بإطلالة لفتت أنظار المتابعين، حيث ارتدت فستان قصير باللون الاحمر.
وعلقت بولند على الفيديو بقولها "الأحمر ما بغرز" وتفاعل النشطاء مع اللإطلالة الجديدة حيث رأى بعضهم أن الإطلالة أنيقة ومميزة،.
فيما أشار آخرون إلى أن حليمة تحاول دائماً لفت الأنظار بحركاتها معتبرين أن الفستان جريء بلونه وقِصَره. ويذكر أن حليمة بولند سبق واستفزت المتابعين بأسلوب تعاطفها مع اللبنانيين على أثر انفجار مرفأ بيروت.