الإعلامية حليمة بولند تثير ضجة بسبب فستان احمر

الجمعة 04 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 04 مساءً / مارب برس - وكالات

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تسبب فيديو جديد للإعلامية الكويتية حليمة بولند في ضجة كبرى على منصات التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت خلاله بإطلالة لفتت أنظار المتابعين، حيث ارتدت فستان قصير باللون الاحمر.

وعلقت بولند على الفيديو بقولها "الأحمر ما بغرز" وتفاعل النشطاء مع اللإطلالة الجديدة حيث رأى بعضهم أن الإطلالة أنيقة ومميزة،.

فيما أشار آخرون إلى أن حليمة تحاول دائماً لفت الأنظار بحركاتها معتبرين أن الفستان جريء بلونه وقِصَره. ويذكر أن حليمة بولند سبق واستفزت المتابعين بأسلوب تعاطفها مع اللبنانيين على أثر انفجار مرفأ بيروت.