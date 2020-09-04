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درجات وظيفية للراغبين في العمل لحملة البكالوريوس

الجمعة 04 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 04 مساءً / مارب برس - وكالات
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كشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) عن توفر وظيفة لحملة البكالوريوس للعمل بالهيئة في الرياض بمسمى مهندس شبكات أول.

واشترطت على المتقدم لشغل الوظيفة أن يكون سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس في تخصصات هندسة الاتصالات، وهندسة الشبكات أو ما يعادلها بجانب خبرة لا تقل عن 5 سنوات في المجال ذات الصلة.

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