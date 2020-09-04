هزة أرضية تضرب الإمارات

الجمعة 04 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 01 مساءً / مارب برس - وكالات

عدد القراءات 473

أعلن المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات، اليوم الجمعة، عن وقوع زلزال في إمارة الفجيرة، في تمام الساعة السادسة وثماني دقائق صباحا بالتوقيت المحلي.

وأعلن المرصد، أن قوة الزلزال بلغت 3.4 بمقياس ريختر، فيما بلغ عمقه 10 كم، منوها بأن السكان شعروا به بشكل خفيف، ولم يكن له أي تأثير