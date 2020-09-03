أشهر لصوص المملكة يلقى القبض عليه في مكة المكرمة وهذه اشهر جرائمه

الخميس 03 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 09 مساءً / مارب برس - وكالات

عدد القراءات 381

أعلنت شرطة مكة المكرمة، القبض على شخص ارتكب 50 حادثة سرقة.

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر تورط بارتكاب ( 50 ) حادثة سرقة لمركبات ومحلات المواد الغذائية، وسرقة سائقي الأجرة الخاصة، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة.