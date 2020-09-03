الحشمة والغواية واثارة الجسد. جامعة صينية تضع50 نقطة حفاظا على الفتيات

الخميس 03 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 08 مساءً / مارب برس - وكالات

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أثار إصدار جامعة صينية توصيات تحذر طالباتها من ارتداء ملابس "غير محتشمة" في الحرم الجامعي لـ"تجنب الإغواء"، موجة غضب عارم بين رواد شبكة الإنترنت في هذه الدولة التي تعد محافظة اجتماعيا.

ووردت هذه التوصية التي أصدرتها جامعة غوانغشي في جنوب الصين، ضمن إرشادات سلامة للطالبات الجديدات، تتألف من 50 نقطة، وتشمل أيضا حض النساء على تجنب الخروج بمفردهن. وحذّرت الإرشادات الطالبات من "ارتداء ملابس وتنانير بخصر منخفض تكشف الخصر والظهر والجسد بشكل مفرط، وذلك لمنع إثارة الغواية".

وما أن انتشرت هذه الإرشادات الصادرة الشهر الماضي بين مستخدمي شبكة الإنترنت، حتى انهالت الانتقادات على جامعة غوانغشي، التي أشارت إلى أن النساء يتحملن مسؤولية الاعتداءات الجنسية. وكتب مستخدم صيني على منصة ويبو التي تشبه تويتر: "لماذا تعتبر حرية المرأة في ارتداء الملابس إغواء؟ السبب الرئيسي هو أن قلوب بعض الرجال غير نظيفة".