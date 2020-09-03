أمير سعودي شهير يتعرض لإصابات بالغة في حادث مؤلم..

الخميس 03 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للأمير السعودي، عبد العزيز بن فهد، وهو على أحد الأسرة داخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض،

بعد إجراء عملية جراحية له. وأعلن الأمير عبد الرحمن بن مساعد عبر حسابه في تويتر، اليوم الخميس، عن نجاح عملية الأمير عبد العزيز. وقال في تغريدته:"الحمد لله على سلامتك وعلى نجاح العملية أزال الله عنك كل بأس وحفظك بحفظه".