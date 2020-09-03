انهيار تاريخي وغير مسبوق للريال اليمني والبنك المركزي عاجز وأول قيادات ”الشرعية“ يهدد بالاستقالة أمير سعودي شهير يتعرض لإصابات بالغة في حادث مؤلم.. أسرار جديدة عن الأميرة ديانا يكشفها احد المنفذين لها مواقع الحوثيين تتساقط في مأرب وقائد عسكري يعلن عن انتصارات كبيرة وتفاصيل هجوم نوعي مدير مرفأ بيروت يفجر مفاجئة جديدة مخيفة رحيل أحد الابطال الكبار استشهد وهو يقود هجوم معاكس وحرر عدة مواقع بمأرب.. الشيخ ربيش اختار ان يكون في ارض المعركة فنال الشهادة اغلاق مينائي الحديدة والصليف 6 أشهر وتأثير مباشر سيلحق بـ 8 مليون يمني.. تعرف على مخاطر انفجار ناقلة النفط ومسئول في صافر يحذر قبل وقوع الكارثة الحكومة الروسية تقر إستئناف حركة الطيران مع ثلاث دول عربية فقط إعلان حالة الطوارئ القصوى وتحذيرات عاجلة للمواطنين بعد ارتفاع منسوب مياة النيل بشكل غير مسبوق الجيش الوطني يضبط أحد عناصر القاعدة يقاتل في صفوف الحوثي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للأمير السعودي، عبد العزيز بن فهد، وهو على أحد الأسرة داخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض،
بعد إجراء عملية جراحية له. وأعلن الأمير عبد الرحمن بن مساعد عبر حسابه في تويتر، اليوم الخميس، عن نجاح عملية الأمير عبد العزيز. وقال في تغريدته:"الحمد لله على سلامتك وعلى نجاح العملية أزال الله عنك كل بأس وحفظك بحفظه".