رحيل أحد الابطال الكبار استشهد وهو يقود هجوم معاكس وحرر عدة مواقع بمأرب.. الشيخ ربيش اختار ان يكون في ارض المعركة فنال الشهادة

الخميس 03 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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كان بامكانه ان يكون في الرياض او اي دولة اخرى لكنه اختار طريق النضال فنال الشهادة.. هكذا علق بعض الناشطين في اليمن على رحيل الشيخ ربيش.

ارتقى الشيخ ربيش وهبان العليي عضو مجلس النواب اليمني شهيداً امس الأربعاء، في جبهة المخدرة شمال غرب محافظة مأرب.

وبحسب مصادر ميدانية تحدثت لمأرب برس فقد استهشد الشيخ ربيش وهو يقود هجوما معاكسا انتهى بتحرير عدة مواقع في جبهتي المخدرة ومدغل في مأرب.

والشيخ ربيش وهبان العليي، هو نائب رئيس المجلس الأعلى لمقاومة صنعاء، وعضو مجلس النواب عن الدائرة 221 بمديرية الحيمة الخارجية عن التجمع اليمني للإصلاح.

*برقيات عزاء من الرئاسة والحكومة

بعث رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر في برقيتين منفصلتين باستشهاد الشيخ ربيش على وهبان العليي عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح وأحد كبار المشايخ، أثناء قيادته هجوما مضاد ضد الحوثيين في مدغل والمخدرة بجبهات مأرب.

ووفقا لوكالة سبأ فقد أشاد هادي ومحسن الذين يقيمان في الرياض منذ ست سنوات بمناقب الشهيد وعبرا في برقيتيهم عن حزنهم لاستشهاده.

كذلك عزى رئيس الحكومة المكلف معين عبدالملك المقيم في الرياض باستشهاد الشيخ ربيش العليي واصفا رحيله بخسارة اليمن واحدا من رجاله الأوفياء والشخصيات الاجتماعية والسياسية البارزة والمعروفة بمواقفها ضد ميليشيات الحوثي ومشروعها الكهنوتي والعنصري.

ونقلت وكالة سبأ بيانا عن مجلس النواب يعزون فيه باستشهاد الشيخ ربيش العليي الذي لم يفارق الجبهات منذ سنوات حتى استشهاده.

كما نعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة العميد ربيش بن علي وهبان العليي، نائب قائد قوة الإسناد بالمنطقة العسكرية السابعة، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني والبطولي في قيادة المعارك ضد مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران.

وأشارت وزارة الدفاع في بيان لها إلى أن الشهيد العليي كان واحدا من القادة الأوفياء الذين وقفوا بشجاعة وبسالة في وجه مليشيا التمرد والانقلاب ومخلفات الإمامة والاستعمار، وقدّموا تضحيات غالية دفاعاً عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية.

*بيان الاصلاح

نعت الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح إلى قيادات الحزب وكوادره وإلى كافة أبناء الشعب اليمني، البطل والقائد المغوار، الشيخ ربيش علي وهبان العليي.

والشيخ ربيش هو عضو مجلس النواب عضو الكتلة البرلمانية للإصلاح وأحد قيادات الاصلاح البارزة وواحد من أبرز مشايخ اليمن، واستشهد يوم الأربعاء وهو يخوض غمار النضال الوطني في جبهات العزة والكرامة لاستعادة الدولة والحفاظ على الجمهورية ودحر الانقلاب.

وقال بيان النعي الصادر عن الأمانة العامة للإصلاح "وبقدر ما يؤلمنا رحيل هذه القامة الوطنية المتشامخة والروح الزكية، إلا أن ما يعزينا هو أنه مات شهيدًا بإذن الله تعالى في ميدان الجمهورية، رحل زاهيًّا كلحظة ميلاده الأول، سكب الدم؛ كي تظل الأرض محتفظة بعزتها وكرامتها وايمانها وشرفها الجمهوري وتظل حياة الأجيال محروسة من عار الإمامة وخطر الحكم السلالي".

وأضاف البيان "لقد استشهد القائد البطل والبرلماني المقتدر وهو يسطر ملاحمًا بطولية في جبهات غرب مأرب في وجه مليشيات الحوثي والمشروع الإمامي الكهنوتي الظلامي الذي يسعى لإسقاط الجمهورية وعودة الإمامة ووأد الإرادة الشعبية لليمن التي أطلقها المارد اليماني في 26 سبتمبر 1962".

وتابع "في فاتحة سبتمبر المجد والثورة، صعدت روح البطل نحو السماء، سقى تراب وطنه بالدم واسترخى رافعًا لواء الشرف ورآية الجمهورية عاليًا، لكأنه يعمِّد سبتمبر بدم جديدة؛ كي يثبت خلود الفكرة الجمهورية ويطهرها من لوثة الإمامة وخطايا التأريخ".

وجاء في البيان "ومثلما كان الشيخ العليي برلمانياً محنكاً ومقتدراً، وسياسياً بارزاً، وشخصية إجتماعية لها بصماتها في الإصلاح الإجتماعي، فقد عرفته جبهات استعادة الدولة منذ البدايات حين لبى نداء شعبه ، مناضلا شديد البأس، مغواراً يتقدم صفوف الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، يشحذ العزائم ويقدم دروساً عملية في الدفاع عن الوطن وكرامة اليمنيين، ملقناً مليشيات الإجرام الحوثية ومن خلفها المشروع الإيراني، دروساً في الإباء سيدونها التاريخ بأحرفٍ من نور".

وأكد البيان أن الشيخ ربيش علي وهبان العليي سيبقى سفراً للكفاح الوطني المجيد، وتاريخاً نضالياً ناصعاً للجيل يتعلم منه معاني الفداء والحرية والكرامة، وقيم رفض الكهنوت والاستبداد، ذلك أن رجال أشاوس من أبناء جيش اليمن الوطني ومقاومته الباسلة يمضون على الطريق الذي سار عليه الشيخ العليي، حتى يتحقق النصر المنشود بإذن الله تعالى ويستعيد الشعب دولته، ويسقط الانقلاب ومعه يسقط مشروع الإمامة الذي يتصدى له اليمنيون على كافة الجبهات.

وأشار البيان إلى أن الدماء الزكية لشهداء اليمن الأبرار ومناضليه الأشاوس من قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الله ثم في سبيل أن يحيى الوطن والشعب في حرية وكرامة، هي مشاعل النصر لليمن وشرعيته، وملهمة أبطال الجيش الوطني في صناعة النصر لليمن وخلاصها من ربقة الطغيان ومليشيات العدوان الحوثية على أبناء شعبنا، وإنا على دربه سائرون حتى يوم النصر الكبير.

*بيان مجلس مقاومة صنعاء

نعى المجلس الأعلى لمقاومة محافظة صنعاء الشهيد ربيش علي وهبان العليي نائب رئيس المجلس الذي استشهد أمس الأربعاء في جبهة المخدرة بمحافظة مأرب.

وقال في بيان النعي "إن الشيخ ربيش العليي يعد واحدا من أبرز مناضلي محافظة صنعاء، وقد عاش مناضلا جسورا ومجاهدا مقداما ووطنيا غيورا، ومات شهيدا مقبلا غير مدبر، منحازا لقيم الحرية والعدالة، مؤثرا الوطن ومصلحته.

وتابع "لقد شكل رحيل الشيخ ربيش خسارة كبيرة للصف الجمهوري الوطني في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ اليمن؛حيث تعيش المليشيات الكهنوتية نشوة حلم العودة بعجلة التاريخ وإعادة اليمنيين إلى عصور الظلام والتخلف والكهنوت، التي رفضها اليمنيون وثاروا ضدها ذات صباح سبتمبري عظيم.

وأكد البيان مضي مقاومة صنعاء على ذات طريق النضال والحرية حتى دحر المليشيات وإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والخروج بالوطن إلى بر الأمان.