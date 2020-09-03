الحكومة الروسية : تقر إستئناف حركة الطيران مع ثلاث دول عربية فقط

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وقع رئيس الحكومة الروسية، ميخائيل ميشوستين، قرارا باستئناف حركة الطيران مع كل من مصر والإمارات العربية المتحدة وجمهورية المالديف.
وجاء في بيان مجلس الوزراء: "قام رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين بتوقيع قرار بشأن الاستئناف المتبادل لحركة الطيران الدولي مع الدول الآتية: مصر (القاهرة)- 3 رحلات أسبوعيا، والإمارات العربية المتحدة (دبي)- رحلتان أسبوعيا، وجمهورية المالديف (مطار فالينا)- رحلتان أسبوعيا".
وجاء في البيان أيضا "يواصل مقر العمليات مراقبة الوضع والعمل على توسيع قائمة البلدان التي يمكن استئناف الحركة الجوية معها".
وكانت موسكو قد قررت تعليق جميع رحلات الطيران الدولية ورحلات التشارتر اعتبارا من 27 آذار/ مارس الماضي، على خلفية جائحة كورونا، وتم تمديد هذا الحظر آخر مرة في الثاني من حزيران/ يونيو حتى أوائل أغسطس/ آب.