الحوثي: يعتقل وكلاء شركات إماراتية في صنعاء بتهمة التخابر

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شنت مليشيات الحوثي أمس اعتقالات لملاك المحلات التجارية والفنادق والمؤسسات التي تدخل في مسمياتها التجارية كلمة (الإمارات) في العاصمة صنعاء ووكلاء تجاريين لمنتجات وسلع إماراتية، متهمين إياهم بالولاء لدولة الإمارات والتجسس لصالحها.
وقال مصدر في أمانة العاصمة صنعاء أن المليشيات وجهت تعميماً إلى تلك المحلات بإلغاء كلمة إمارات من مسمياتهم التجارية ووقف التعامل مع أي مؤسسة إماراتية وتسليم البضائع لها لكنهم لم يستجيبوا وصدرت أمس أوامر لجهاز الأمن الوقائي باعتقالهم ووجهنا كجهة تنفيذية (بلدية ومكاتب الأشغال) بإغلاق محلاتهم وسحب المنتجات من السوق وإحالة الوثائق وملفاتهم إلى النيابة.
وقال مراقبون يمنيون إن الحملات الحوثية ضد الإمارات تأتي بالتنسيق مع الإخوان الذين ينشطون في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ويعملون على الوشاية واستهداف دول المنطقة والمصالح المشتركة لرجال الأعمال.