مجلس النواب يفقد أبرز قياداته الوطنية ويصدر بيان النعي

الأربعاء 02 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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نعى مجلس النواب مساء اليوم عضو المجلس ربيش علي وهبان العليي الذي استشهد اليوم في ميادين الشرف والبطولة وهو يدافع عن الوطن ضد مليشيا الحوثي الكهنوتية.

وجاء في بيان النعي " لقد فقد مجلس النواب برحيل الشهيد واحدا من اشجع رجاله والذي كان مثلاً للعطاء والصدق والمثابرة من أجل الوطن، واستشهد في سبيله، وكان الفقيد من ابرز الشخصيات القبلية المحنكة التي كان لها اسهاماتها الوطنية".

وأضاف " إننا ونحن ننعي رحيل الفقيد والالم يعتصر قلوبنا في رحيل زميل عزيز في ظروف صعبة، نتقدم بأصدق التعازي والمواساة الى أولاد الشهيد مطيع ربيش علي وهبان واخوانه وكافة اسرته الكريمة وأهله وذويه والى أبناء الشعب اليمني..سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان".