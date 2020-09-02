عن طريق العسل.. اكتشاف اكثر من مذهل يحمل سر علاج مرض السرطان شاهد.. العثور على جثة الطفلة ثريا الحاشدي بعد 10 ايام من حادثة الغرق لماذا أصدرت السعودية أحكاما بإعدام سبعة أشخاص وماهي تهمهم بعد 3 أيام من الزفاف.. عروس تستيقظ على "صدمة العمر" وتطلب الطلاق زعيم عربي تقف ورائه دول الخليج مرشح لجائزة نوبل الحوثيون يفجرون منزل شيخ قبلي بارز في مأرب ومنازل عدد من ابناء قبيلته السعودية تعلن موقفا رسميا تعقيبا على مرور اول طائرة اسرائيلية في اجوائها وتوضح ماذا طلبت منها الامارات مادار في مكالمة هاتفية بين السيسي ونتنياهو سبعة شروط لنقل المسافرين إلى السعودية دولة عربية تواصل أعمال نهب وتخريب مرافق البنية التحتية
قالت مصادر محلية في محافظة إب اليوم الاربعاء ان مواطنون عثروا على جثة الطفلة ثريا جزيلان الحاشدي (14 عام) بعد 10 ايام من غرقها مع افراد من اسرتها في مدينة إب.
وذكرت المصادر لمأرب برس ان جثة ثريا وجدت مغطاه تحت الرمال في سائلة بمنطقة المشاعبة اسفل الجوازات جنوب مدينة إب.
وغرقت اسرة كاملة الاثنين قبل الماضي اغلبهم اطفال بعد ان جرفت سيول الامطار سيارتهم امام الاستاد الرياضي بالمدينة.
شاهد سائق السيارة التي غرقت يروي ماحدث
وعثر على جثث الاطفال الغرقى في مناطق متفرقة ،اثنتين في الضالع ولحج وواحدة في إب اضافة الى جثة اخت السائق (20 عام) التي وجدت بعد انتشال السيارة،فيما ظلت جثة ثريا مفقودة حتى اليوم.