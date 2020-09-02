شاهد.. العثور على جثة الطفلة ثريا الحاشدي بعد 10 ايام من حادثة الغرق

الأربعاء 02 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-خاص

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قالت مصادر محلية في محافظة إب اليوم الاربعاء ان مواطنون عثروا على جثة الطفلة ثريا جزيلان الحاشدي (14 عام) بعد 10 ايام من غرقها مع افراد من اسرتها في مدينة إب.

وذكرت المصادر لمأرب برس ان جثة ثريا وجدت مغطاه تحت الرمال في سائلة بمنطقة المشاعبة اسفل الجوازات جنوب مدينة إب.

وغرقت اسرة كاملة الاثنين قبل الماضي اغلبهم اطفال بعد ان جرفت سيول الامطار سيارتهم امام الاستاد الرياضي بالمدينة.

شاهد سائق السيارة التي غرقت يروي ماحدث

وعثر على جثث الاطفال الغرقى في مناطق متفرقة ،اثنتين في الضالع ولحج وواحدة في إب اضافة الى جثة اخت السائق (20 عام) التي وجدت بعد انتشال السيارة،فيما ظلت جثة ثريا مفقودة حتى اليوم.