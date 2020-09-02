الأربعاء 02 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات

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في واقعة غريبة ، طلبت عروس بريطانية الطلاق بعد ثلاثة أيام فقط على الزفاف بعدما استيقظت على " صدمة العمر " واكتشفت خيانة زوجها لها .

وفي التفاصيل ، فقد فوجئت " سام " صباحاً برسالة لزوجها على الهاتف لمحمول من فتاة غريبة تخبره بأنها تنتظره في نفس المكان الذي يتواعدان فيه .

والأكثر من ذلك أنها وجدت رسائل غرامية أخرى تعود لـ 6 أشهر قبل الزواج لتتأكد من خيانته . واستجمعت العروس غضبها وأصرت على طلب الطلاق بعد 72 ساعة زواج إذ أكد لها زوجها أنه لا يستطيع الإستغناء عن فتاته .