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زعيم عربي تقف ورائه دول الخليج مرشح لجائزة نوبل

الأربعاء 02 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات
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أعلن رئيس برلمانات شمال إفريقيا، مصطفى الجندي، اليوم الأربعاء، عن ترشيح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس جنوب السودان، ورئيس مجلس السيادة السوداني لجائزة نوبل للسلام.

جاء ذلك بعد توقيعهم اتفاق سلام بين الحكومة السودانية والجماعات المسلحة، الذي تم توقيعه بالأحرف الأولى في جوبا عاصمة جنوب السودان، حيث يعد الاتفاق مرحلة جديدة وخطوة مهمة نحو تحقيق الأمن والسلام وإنهاء 17 عاما من الحرب الأهلية في السودان.

وفي السياق نفسه، أكد النائب مصطفى الجندي، أن برلمانات شمال إفريقيا ترحب بترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جنوب السودان سيلفا كير ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان لجائزة نوبل للسلام على جهودهم الكبيرة لإحلال السلام داخل السودان.

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