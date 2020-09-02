الحوثيون يفجرون منزل شيخ قبلي بارز في مأرب ومنازل عدد من ابناء قبيلته

الأربعاء 02 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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فجرت مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الأربعاء، عدداً من منازل المواطنين في مديرية صرواح، غربي محافظة مأرب.

وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي الانقلابية أقدمت على تفجير عدد من منازل المواطنين ينتمون لقبيلة آل فراس في وادي الضيق، بمديرية صرواح، طبقا لموقع الجيش.

وبحسب المصادر فإن من بين المنازل التي فجرتها المليشيا الحوثية منزل الشيخ القبلي الشيخ صالح بن فراس الجهمي.

واشار موقع الجيش الى ان ما حدث يأتي في إطار عمليات التفجير الإرهابية التي تدأب عليها المليشيا الحوثية بمنازل المناوئين لها.

واضاف: لجأت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران إلى تدمير منازل المواطنين نظراً للضغط العسكري، الذي تتلقاه من قبل قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، والتي كبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح خلال الأيام القليلة الماضية.