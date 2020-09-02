آخر الاخبار

بعد 3 أيام من الزفاف.. عروس تستيقظ على "صدمة العمر" وتطلب الطلاق زعيم عربي تقف ورائه دول الخليج مرشح لجائزة نوبل الحوثيون يفجرون منزل شيخ قبلي بارز في مأرب ومنازل عدد من ابناء قبيلته السعودية تعلن موقفا رسميا تعقيبا على مرور اول طائرة اسرائيلية في اجوائها وتوضح ماذا طلبت منها الامارات مادار في مكالمة هاتفية بين السيسي ونتنياهو سبعة شروط لنقل المسافرين إلى السعودية دولة عربية تواصل أعمال نهب وتخريب مرافق البنية التحتية هادي يغادر امريكا ويعود الى الرياض تصريحات مهمة وقوية وتأكيد سعودي أميركي على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض الخطوط السعودية : 7 شروط لنقل العائدين ومتطلبات للسفر ل 25 دولة

الحوثيون يفجرون منزل شيخ قبلي بارز في مأرب ومنازل عدد من ابناء قبيلته

الأربعاء 02 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 1798

فجرت مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الأربعاء، عدداً من منازل المواطنين في مديرية صرواح، غربي محافظة مأرب. 

وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي الانقلابية أقدمت على تفجير عدد من منازل المواطنين ينتمون لقبيلة آل فراس في وادي الضيق، بمديرية صرواح، طبقا لموقع الجيش. 

وبحسب المصادر فإن من بين المنازل التي فجرتها المليشيا الحوثية منزل الشيخ القبلي الشيخ صالح بن فراس الجهمي.

واشار موقع الجيش الى ان ما حدث يأتي في إطار عمليات التفجير الإرهابية التي تدأب عليها المليشيا الحوثية بمنازل المناوئين لها.

واضاف: لجأت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران إلى تدمير منازل المواطنين نظراً للضغط العسكري، الذي تتلقاه من قبل قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، والتي كبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح خلال الأيام القليلة الماضية.

إقراء أيضاً
هادي يغادر امريكا ويعود الى الرياض
تصريحات مهمة وقوية وتأكيد سعودي أميركي على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض
يوم دامٍ على الحوثيين في ”نهم“ والجوف.. كمائن وفصف مدفعي وجوي
انفجار وشيك لخزان ”صافر“.. صور تظهر بدء تسرب المياه الى خزان النفط العائم (شاهد)
الارصاد يحذر من انهيارات صخرية وامطار متفاوتة الشدة خلال الساعات القادمة
اسرائيل في سقطرى وتعاون سري منذ أعوام
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس