بعد 3 أيام من الزفاف.. عروس تستيقظ على "صدمة العمر" وتطلب الطلاق زعيم عربي تقف ورائه دول الخليج مرشح لجائزة نوبل الحوثيون يفجرون منزل شيخ قبلي بارز في مأرب ومنازل عدد من ابناء قبيلته السعودية تعلن موقفا رسميا تعقيبا على مرور اول طائرة اسرائيلية في اجوائها وتوضح ماذا طلبت منها الامارات مادار في مكالمة هاتفية بين السيسي ونتنياهو سبعة شروط لنقل المسافرين إلى السعودية دولة عربية تواصل أعمال نهب وتخريب مرافق البنية التحتية هادي يغادر امريكا ويعود الى الرياض تصريحات مهمة وقوية وتأكيد سعودي أميركي على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض الخطوط السعودية : 7 شروط لنقل العائدين ومتطلبات للسفر ل 25 دولة
فجرت مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الأربعاء، عدداً من منازل المواطنين في مديرية صرواح، غربي محافظة مأرب.
وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي الانقلابية أقدمت على تفجير عدد من منازل المواطنين ينتمون لقبيلة آل فراس في وادي الضيق، بمديرية صرواح، طبقا لموقع الجيش.
وبحسب المصادر فإن من بين المنازل التي فجرتها المليشيا الحوثية منزل الشيخ القبلي الشيخ صالح بن فراس الجهمي.
واشار موقع الجيش الى ان ما حدث يأتي في إطار عمليات التفجير الإرهابية التي تدأب عليها المليشيا الحوثية بمنازل المناوئين لها.
واضاف: لجأت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران إلى تدمير منازل المواطنين نظراً للضغط العسكري، الذي تتلقاه من قبل قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، والتي كبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح خلال الأيام القليلة الماضية.